У Росії найближчими роками не планується підвищувати пенсійний вік – Медведєв

У Росії найближчими роками не планується підвищувати пенсійний вік.

Про це заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю виданню «Российская газета» від 11 листопада.

«Ми найближчими роками не плануємо підвищувати вік виходу на пенсію. Але не тому, що у нас для цього немає об`єктивних підстав, а тому, що такі рішення обов`язково вимагають дуже серйозного обговорення й згоди суспільства», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що поспішні рішення в цій сфері можуть викликати невдоволення суспільства й створити соціально-політичні проблеми, як у цілій низці європейських держав.

За його словами, в основі ухвалення таких рішень повинні лежати не лише фінансові міркування.

«Звичайно, дефіцит бюджету пенсійної системи - це дуже серйозна проблема. Але не вирок. Наше основне завдання полягає в тому, щоб створити для людей зрілого віку можливість не лише отримувати пенсію, але й активно трудитися. І найскладніше в рішенні цього завдання - це зрозуміти, коли люди вже готові вийти на пенсію, а коли вони ще можуть і хотіли б продовжити свою трудову кар`єру», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. При цьому він зазначив, що в Росії дійсно один із самих ранніх рівнів віку виходу на пенсію, що змушує задуматися про соціальні процеси, що проходять у країні.

«На жаль, у нас досить рання смертність. У суспільстві, де живуть 90 років, вихід на пенсію в 70 років виглядає нормально. У такому суспільстві люди впевнені, що при високому рівні розвитку медицини й уважному ставленні до свого здоров`я після виходу на пенсію у них є ще багато років, щоб відпочити, поїздити світом, позайматися онуками», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, в Росії «поки з цим усе дуже непросто», й тому не можна просто копіювати західні пенсійні системи.

Він зазначив, що середня тривалість життя чоловіків у Росії не дотягує до 65 років, хоча жінки живуть довше, але теж не так, як у Західній Європі або Японії.

Д. МЕДВЕДЄВ додав, що грошей для виплат пенсій у Росії достатньо, але якщо дивитися в перспективу, потрібно думати й про те, чи витримає економіка такі витрати.

«Багато хто вважає, що вирішення проблеми полягає в підвищенні пенсійного віку. На користь цього рішення наводяться численні розрахунки. Але рішення про те, який буде вік виходу на пенсію, приймає не міністр фінансів. Такі рішення, як підвищення пенсійного віку, повинні прийматися лише на політичному, а не на відомчому рівні», - зазначив він.