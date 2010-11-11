Опозиція закликає парламент не підтримувати в цілому Трудовой кодекс

Опозиційний уряд рекомендує парламенту не підтримувати проект Трудового кодексу України і пропонує Верховній Раді повернути його суб'єктові законодавчої ініціативи.

Відповідне рішення було прийняте сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

Як зазначив міністр з питань соціальної політики і праці опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛІВСЬКИЙ, запропонований кодекс не відповідає міжнародним стандартам. Зокрема, стаття нового Трудового кодексу збільшує максимальну тривалість роботи протягом тижня з 40 до 48 годин. Крім того, руйнуються організаційно-правові механізми забезпечення прав профспілок, а працедавцям надається право видавати обов'язкові для їх працівників "нормативні акти працедавця", які повертають працівників до стану подібного до підневільних людей епохи феодалізму.

Крім того, за словами А. ПАВЛІВСЬКОГО, кодекс закріплює можливість звільнення працівника у зв'язку зі скороченням штату або зміною структури усього за два тижні. Народний депутат також підкреслив, що неприпустимою є і норма, яка передбачає застосування працедавцем технічних засобів контролю за діяльністю працівника на робочому місці з метою використання отриманої інформації як доказової бази для покарання і звільнення працівника. "Тому я закликаю усіх, включаючи профспілки, пікетувати і бойкотувати, щоб цей кодекс не був прийнятий. Прийняття цього Трудового кодексу дозволить В. ЯНУКОВИЧУ і його команді остаточно затвердити владу олігархічного капіталу", - сказав він.