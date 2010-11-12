Уряд компенсує різницю в тарифах на газ до середини грудня.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції в Харкові.

"Різниця в тарифах буде компенсована. Я думаю, приблизно до середини грудня" - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на селекторній нараді з питань розрахунку за газ регіональних споживачів голова правління НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН заявив, що уряд планує виділити 3,6 млрд. грн. НАК "Нафтогаз України" як часткову компенсацію різниці в тарифах, і тим самим повністю виконати свої зобов'язання у поточному році по цій статті.

Також голова "Нафтогазу" повідомив, що в поточному році як компенсацію різниці газових тарифів компанія вже отримала 74 млрд. грн., що дозволило закачати 24,5 млрд. кубів газу на початок опалювального сезону.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" прогнозує прямі збитки від реалізації газу підприємствам теплової комунальної енергетики, а також промисловим підприємствам за підсумками 2010 року на рівні 17 млрд. грн. через невідповідність фактичних цін реалізації газу економічно обгрунтованим.