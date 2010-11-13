Сьогодні - Всесвітній день доброти

Сьогодні, 13 листопада, відзначається Всесвітній день доброти (World Kindness Day).

Як повідомляє РІА «Новости», саме 13 листопада 1998 року в Токіо відкрилася перша конференція Всесвітнього руху за доброту, в якій брали участь Австралія, Канада, Японія, Таїланд, Сінгапур, Велика Британія, США. Пізніше до руху приєдналися й інші країни.

Спеціально для цього дня французький художник ОРЕЛЬ (Aurele) створив символ – відкрите серце.

Згідно з дослідженням японських і американських психологів, проведеним на базі університету Квансей Гакуїн і коледжу Кобе (Японія), чим більше добрих вчинків ми робимо, тим щасливішими себе відчуваємо. На думку вчених, ті, хто висловлює свою подяку, ніжність й інші добрі почуття до людей у конкретних повсякденних справах, не лише з великим оптимізмом дивляться на світ, але й фізично почуваються краще, відчувають своє життя більш гармонійним.

У свою чергу, вчені Мічиганського університету (США) вважають, що добрі люди менше хворіють і довше живуть. Дослідники спостерігали протягом п`яти років більш як 400 подружніх пар похилого віку. Партнери, що проявляли увагу і турботу один до одного, хворіли удвічі рідше. Учені також відзначили, що чуйні люди живуть, у середньому, на дев`ять років довше, ймовірно, завдяки тому, що у них кращий імунітет і здоровіше серце: адже коли людина робить щось хороше іншим людям, у неї підвищується рівень лімфоцитів і розширяються судини.

Інший "побічний ефект" доброти – вироблення «гормонів задоволення». Коли людина допомагає іншим, її мозок виробляє велику кількість ендорфінів, відомих як прекрасне природне знеболююче. Крім того, ендорфіни мають заспокійливий ефект, нейтралізують дію стресу, полегшують депресію. Чуйність супроводжується душевним підйомом, що граничить з ейфорією, що пояснюється виробленням гормону серотоніну, який регулює настрій.

У ряді країн у цей день прийнято дарувати знайомим і незнайомим людям квіти. Так, наприклад, у Сінгапурі в 2009 році символами Дня доброти стали ніжні маргаритки і гербери.