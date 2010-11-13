Росіяни почали краще ставитися до України - опитування

Росіяни почали краще ставитися до України. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Аналітичним Центром Юрія ЛЕВАДИ (Левада-Центр).

Так, за даними дослідження, у вересні цього року загалом добре до України ставилися 68% росіян (дуже добре – 7%, здебільшого добре – 61%). При цьому, загалом погано до України зараз ставляться 20% росіян (4% - дуже погано, 16% - здебільшого погано). Важко було відповісти – 12% опитаних.

Водночас, на початку року загалом добре до України ставилися 52% громадян Російської Федерації (дуже добре – 6%, здебільшого добре – 46%), а погано – 36% респондентів (6% - дуже погано, 30% - здебільшого погано). Важко було відповісти - 11% опитаних.

Водночас, практично не змінилося ставлення росіян до США: 56% – загалом добре і 29% – в цілому погано у вересні проти 54% і 31% відповідно на початку 2010 року. Важко було відповісти 15% в січні і 16% у вересні.

Така сама ситуація і із ставленням до Євросоюзу: 68% відгукуються про ЄС загалом добре і 16% – в цілому погано у вересні проти 64% і 19% відповідно на початку цього року. Важко було відповісти 18% у січні і 17% у вересні.

Під час дослідження за репрезентативною вибіркою опитано 1600 росіян у віці від 18 років і старші у 130 населених пунктах 45 регіонів РФ. Статистична похибка даних цього дослідження не перевищує 3,4%.