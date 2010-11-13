Збільшення робочого тижня не буде

Новий Трудовий кодекс не передбачає збільшення робочого тижня з 40 до 48 годин.

Про це заявив заступник міністра праці та соціальної політики Андрій Черкасов, повідомляє прес-служба Мінпраці.

За словами Черкасова, проектом Трудового кодексу, підготовленого до другого читання на засіданні Верховної ради, передбачено, що нормальна тривалість робочого часу, згідно зі статтею 131, становить 40 годин на тиждень.

"Аналогічна норма встановлена у чинному в даний час Кодексі законів про працю", - зазначив він.

"Водночас статтею 143 проекту Трудового кодексу передбачено, що максимальна тривалість щоденної роботи за підсумованим обліком робочого часу не повинна перевищувати 12 годин і максимальна тривалість роботи протягом тижня за підсумованим обліком робочого часу не повинна перевищувати 48 годин", - цитує чиновника прес-служба.

Отже, зазначив Черкасов, у цій статті ідеться про такий режим роботи, як підсумований облік робочого часу.

Його введення допускається на тих підприємствах (цехах, дільницях) і на тих видах робіт, де за умовами виробництва не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу.

"Тобто, щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за цей обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу, яка визначається з розрахунку 40-годинного робочого тижня", - додав він.

Як повідомлялося, на наступному пленарному тижні в парламенті може бути розглянутий і прийнятий проект нового Трудового кодексу.

У першому читанні Трудовий кодекс був прийнятий у 2009 році.

Разом з тим, голова Верховної ради Володимир Литвин заявив, що найближчим часом парламент не планує розглядати проект Трудового кодексу.