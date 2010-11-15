У Сумах відкриють діагностичний центр

У Сумах завершується будівництво обласного діагностичного центру, який дозволить жителям області пройти комплексне медичне обстеження в межах регіону.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара ІЩЕНКО, зазначивши, що всього за шість місяців десятирічний довгобуд перетворився на медичну установу європейського рівня.

«Темпи будівництва Сумського обласного діагностичного центру вражають. Пізнє ухвалення бюджету і, отже, затримка фінансування викликала сумнів щодо своєчасного введення в експлуатацію об`єкту. Проте вже зараз він готовий на 80%. Тому можемо сміливо констатувати той факт, що завдання відкрити сучасний діагностичний центр до кінця цього року буде виконано», - заявила Т.ІЩЕНКО.

У свою чергу начальник обласного управління охорони здоров`я Петро ПАВЛЮК сказав, що діагностичний центр буде обладнаний за останнім словом сучасної медичної науки. «Такої високоякісної техніки раніше не було в регіоні. Зокрема, куплено комп`ютерний томограф японського виробництва вартістю 1,5 млн. дол., сучасний рентгенологічний комплекс, апарат ультразвукового дослідження датчиками для біопсій, мамограф, устаткування для повного біохімічного аналізу крові та гормонального обстеження», - сказав П.ПАВЛЮК.

Крім цього, в діагностичному центрі буде налагоджено так званий «Міст здоров`я». Оптоволоконна мережа з`єднає Сумський обласний діагностичний центр з провідними клініками України і світу. Лікарі зможуть в он-лайн режимі одержувати консультації фахівців світового рівня з питань діагностики захворювань у пацієнтів.

Планується, що вже в грудні діагностичний центр прийме перших пацієнтів. Сьогодні на об`єкті у дві зміни працюють 380 чоловік.

«Робота ускладнюється тим, що проект будівлі розроблявся ще в 1986 році й сьогодні не відповідає сучасним вимогам для медичних установ нового покоління. Тому нам довелося повністю перепланувати і реконструювати перший поверх. Будівельники вже приступили до внутрішніх робіт. Ми укладаємося в графік», - розповів генеральний підрядник - директор будівельної компанії Ярослав ФАЛАТ.