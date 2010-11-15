Податкова допомогла погасити зарплатні борги на суму 2,6 млрд. грн.

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) допомогла забезпечити погашення заборгованості з заробітної плати на загальну суму 2 млрд. 566,4 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні ДПАУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року за результатами засідань тимчасових комісій при держадміністраціях з питань погашення заборгованості з заробітної плати, участь в роботі яких беруть представники податкових органів, 7,2 тис. підприємств погасили заборгованість з зарплати на суму 1 млрд. 088,9 млн. грн. і перерахували до бюджету 199,4 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.

Крім того, за результатами проведеної працівниками державних податкових органів індивідуальної роз`яснювальної роботи в частині забезпечення своєчасності виплати заробітної плати 9,6 тис. підприємств погасили заборгованість на суму 1 млрд. 299,5 млн. грн.

«Загалом погашена заборгованість з заробітної плати на загальну суму 2 млрд. 566,4 млн. грн.» - йдеться в повідомленні ДПАУ.

Також повідомляється, що податковими органами України ініційовано питання розірвання контрактів з керівниками 259 підприємств державної і комунальної форм власності. У органи прокуратури направлені матеріали і відомості відносно 4,4 тис. юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість з виплати заробітної плати на суму 827,7 млн. грн.