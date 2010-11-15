Уряд має намір створити стимули для працюючих з метою підвищення пенсійного віку - Азаров

Кабінет міністрів має намір створити стимули для працюючих з метою підвищення пенсійного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час прямої лінії в газеті «Факты и комментарии».

«Зараз думаємо над тим, як зацікавити наших людей працювати довше, ніж передбачено законодавством. Над створенням стимулів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що необхідність підвищення пенсійного віку викликана також тим, що багато людей після досягнення пенсійного віку хочуть і продовжують працювати. У той же час прем`єр-міністр зазначив, що в Україні складається несприятлива демографічна ситуація. Зокрема він зазначив, що зараз в Україні на 18 мільйонів працюючих людей припадає 14 мільйонів пенсіонерів. За розрахунками уряду, через п`ять років ці показники зрівняються, і фактично кожен працюючий утримуватиме одного пенсіонера. «Ми думаємо над тим, щоб підвищити тривалість життя в Україні», - додав М.АЗАРОВ.