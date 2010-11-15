Експерт: Орендні ставки в ТЦ Києва в продуктовому, електронному й розважальному сегменті вийшли на докризові

Орендні ставки в торгових центрах Києва в продуктовому, електронному й розважальному сегменті вийшли на докризові показники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор консалтингової компанії «Українська торгова гільдія» Віталій БОЙКО.

За його даними, на сьогодні середня вартість оренди торгових площ у Києві становить 52 дол./кв.м на місяць.

«Ми по багатьом товарним групам вийшли на ставки докризові. Наприклад, по продуктах харчування, по електроніці, по розважальній функції», - сказав він.

В.БОЙКО зазначив, що орендні ставки по галерейних магазинах сильно диференціюються залежно від торгових центрів і брендів.

За його прогнозами, в 2011 році намічається тенденція до зростання орендних ставок на торгові площі в столиці.

«Якщо взяти стандартний галерейний магазин площею 200-250 кв.м, то до кризи ставки доходили до 120-150 дол./кв.м, у період кризи в Києві це було близько 40 дол/кв.м, цього року – близько 60-80 дол./кв.м, наступного року, я думаю, що це буде в районі 80-100 дол./кв.м», - вважає експерт.

Разом із тим, на сьогодні вартість оренди для якірних орендарів торгових центрів становить 15-20 дол./кв.м, тоді як до кризи цей показник становив не менше 40-50 дол./кв.м.

В.БОЙКО також зазначив, що на сьогодні вакантність у торгових центрах столиці становить близько 2%.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова й заміська.