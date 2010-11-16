В Україні кількість зареєстрованих безробітних у жовтні зменшилася на 1,8%

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у жовтні 2010 року скоротилася на 1,8%, або на 7,4 тис. осіб, порівняно з вереснем, і на 1 листопада склала 400,7 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 23,9%, або 126,0 тис. осіб (на 1 січня - 526,7 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 листопада 2010 року склав 1,4% від кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. менше, ніж у вересні, і на 0,5 п.п. менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 листопада отримували допомогу з безробіття, скоротилося на 33,2% порівняно з показником на 1 січня і склала 275,9 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 115,94 грн. - до 778,23 грн.