Незалежні профспілки України звернулися до МОП

Конфедерація незалежних профспілок України звернулася до Міжнародної організації праці (МОП) з проханням дати оцінку відповідності норм проекту нового Трудового кодексу міжнародним конвенціям, які регулюють трудові відносини і учасницею яких є Україна.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

За його словами, у зверненні профспілок особлива увага звертається на норму проекту кодексу, авторами якого є народні депутати Василь ХАРА, Ярослав СУХИЙ і Олександр СТОЯН, що передбачає право роботодавця продовжити робочий час працівника у разі наявності у останнього можливості відпочинку в робочу зміну (ч. 2 ст. 143).

«Тепер що, відеокамерами фіксуватиметься, скільки разів чоловік сходив до туалету чи покурити?» - обурився депутат.

Крім того, у зверненні звертається увага на такі дискримінаційні норми законопроекту, як можливість неконтрольованого збільшення тижневого трудового часу з 40 до 48 годин і більше, можливість впровадження спецзасобів спостереження за працівниками, право роботодавця продовжити робочий час для працівника, який перебуває в режимі очікування роботи, тощо.

М.ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що ці положення суперечать міжнародним конвенціям, що регулюють трудові відносини, зокрема конвенціям №47, №98 і №158. Також, за його словами, у скарзі незалежних профспілок до МОП викладені факти збільшення в Україні заборгованості із зарплати і виплати заробітних плат нижче рівня мінімальних.

М.ВОЛИНЕЦЬ повідомив, що заява профспілок буде розглянута експертами МОП, ймовірно, наприкінці листопада.