Бідні українці шикануть на Новий рік крутіше за багатих європейців

Українці відсвяткують новорічні свята з розмахом. Утомившись від кризи, вони планують збільшити свої витрати на 19%, в порівнянні з минулим роком (2,5 тис. грн.). Таким чином, «зимове дійство» обійдеться в 3 тис. грн. З них на подарунки піде близько 1,6 тис. грн., на святковий стіл – 955 грн., на розваги – 424 грн. При цьому більше всього витратяться співвітчизники на подарунки (зростання на 30%) і продукти (на 9%). Такі результати передноворічного опитування, проведеного компанією Deloitte.

***Передноворічне опитування роздрібних покупців в країнах Європи проводиться компанією Deloitte з 1998 року. У ході дослідження було опитано 20 655 респондентів з 19 країн Західної і Східної Європи, а також ПАР. Опитування проводилося протягом двох останніх тижнів вересня методом інтернет-анкетування. У дослідженні від України взяли участь більше 700 осіб у віці від 18 до 65 років. 80% респондентів - мешканці Харкова (23%), Києва (20%), Львова (8%), Одеси (8%), Миколаєва (7%), Дніпропетровська (6%), Донецька (4%) і Сум (4%).

І хоча за збільшенням витрат українці, традиційно, попереду Європи, випередили й Росію, однак абсолютні суми в перерахунку на євро ставлять нас у самий кінець списку святкуючих. Якщо українець в середньому витратить 280 євро, то мешканець Росії – 385 євро, Греції – 410 євро, Польщі – 445 євро, Німеччини – 470 євро, Іспанії – 655 євро, Великобританії – 750 євро, Ірландії – 1020 євро. При цьому раціональні європейці мають намір скоротити витрати на зимові свята в середньому на 2,5%.

Криза обридла

Результати дослідження дещо здивували: основною причиною збільшення витрат на свята українці називають не ріст інфляції, а зростання власних доходів (55% опитаних). До речі, в Європі доходи зросли у 39% опитаних.

Крім того, витрачати більше на новорічні свята співвітчизників, за їх словами, спонукає бажання насолоджуватися життям і не заморочуватися кризою, а також поява на ринку технологічних новинок. У те, що криза вже закінчилася і можна більше не економити, вірять тільки 7% українців і 9% європейців.

Основна ж маса українців (51%) вважає, що наша економіка все ще знаходиться в стані рецесії (минулого року так думали 79%). У Європі вплив кризи, як і раніше, відчувають 75% мешканців Греції, Ірландії і Португалії.

Погіршення економічної ситуації наступного року чекають 11% українців, тоді як минулого року – 22%. Причому молоді люди оптимістичніші: 59% молоді в порівнянні з 37% людей літнього віку вірять в економічне зростання або стабільність економіки в 2011 році.

А ось побоювання втратити роботу наступного року у наших співвітчизників посилилися - 47% жителів України сумніваються в збереженні за собою робочого місця в 2011-му. Разом з тим, 38% українців вважають, що їх фінансове становище протягом наступного року покращиться. Стабільними свої статки вважають 29% мешканців України (24% минулого року).

Цього року українці менш гостро відчувають зниження купівельної спроможності. Тільки 34% опитаних стверджують зворотне, тоді як минулого року їх число досягало 58%. При цьому витратити більше зараз можуть молоді люди (18-34 року), скоротили свої витрати люди середнього віку і пенсіонери.

Цього року українці мають намір збільшити витрати, але тільки на найнеобхідніше. 73% співвітчизників планують витратити більше на житло, 69% - на предмети першої необхідності і продукти харчування, майже половина – на одяг і нерегулярні витрати. Цікаво, що в ЄС зниження купівельної спроможності відчувається сильніше, ніж в Україні: на це вказали 42% європейців.

Що дарувати? Інтернет підкаже

Вибір подарунка близьким і друзям на новорічні свята забере більше часу і зусиль, адже тепер українець став більш розсудливий: готовий моніторити ціни, борознити простори Інтернету і соціальних мереж, читати огляди, дивитися каталоги і рекламу для того, щоби, перш за все, здивувати – знайти що-небудь особливе, нестандартне.

А європейці цього року вирішили відмовитися від сюрпризів – більшість з них вважає за краще запитати у рідних і друзів, що б вони хотіли побачити під ялинкою. Ця тенденція характерна також для багатьох українців.

Уподобавши бажане, більшість співвітчизників відправляться в гіпермаркети і супермаркети (33%), на другому місці – покупка в Інтернеті (20%), замикають трійку найпопулярніших місць придбання новорічних подарунків спеціалізовані мережі магазинів (13%).

Як свідчить дослідження, українці стали більш усвідомлено робити покупки. 70% опитаних (особливо пенсіонери і спроможні люди) читають інформацію на упаковці товарів. Зате кількість українців, які купують товари вітчизняного виробництва, скоротилася до 45%, тоді як минулого року національного виробника підтримували 75%.

Тенденція до високих витрат споживачів в період новорічних свят залишиться незмінною. Але знижується кількість подарунків, впала роль брендів, скоротилися суми, витрачені на кожен «сюрприз» (79% опитаних в Європі і 85% - в Україні). Споживачі стали приділяти більше часу пошуку товару за кращою ціною (75% в Україні і 84% в Європі).

На перше місце при виборі подарунка виходить його корисність – цей критерій став визначальним для 92% українців і такого ж числа європейців.

У порівнянні з Європою, українці у значно меншій мірі цікавляться розпродажами і схильні до імпульсних покупок.

Українці хочуть подорожувати, а задовольняться - косметикою

Найбажанішим подарунком на новорічні свята для 53% мешканців України є подорож. Вона потіснила на друге місце гроші, які були для українців актуальні минулого року.

Українці також віддають перевагу високотехнологічним подарункам (домашні комп`ютери, смартфони, цифрові камери і т.д.). У десятку найбажанішого також увійшли: ювелірні вироби/годинники, мобільний телефон, цифровий фотоапарат, одяг, взуття, косметика/парфюмерія, спортивний інвентар, електронні книжки.

Європейці ж цього року у якості подарунку віддають перевагу грошам і подарунковим сертифікатам (у 9 країнах з 19), популярні також книги, одяг і взуття.

Проте розрив між бажаннями і можливостями, як і раніше, залишається великим. Як і в попередні роки, дарувати рідним і близьким українці будуть переважно косметику (55%) і солодощі (46%), подорожі в подарунок зможуть собі дозволити тільки 25% опитаних. Також серед планованих подарунків – ювелірні вироби/годинники, гроші, цифрові фотоапарати, мобільні телефони, книги, одяг і взуття, твори мистецтва.

Косметика набуває популярності і в Європі. Такий подарунок є простим рішенням для людей, які ретельно стежать за бюджетними витратами.

Подарункові сертифікати стали переважним варіантом подарунків в 5 країнах Європи у порівнянні з 2-ма минулого року (Бельгія і Швейцарія). Хоча гроші і знаходяться в трійці найбільш бажаних «сюрпризів» в більшості держав, найчастіше їх пропонують у вигляді подарункових сертифікатів. В Україні така практика ще не надто поширена. У той же час, в порівнянні з європейськими країнами, в Україні частіше як подарунок пропонуватимуть технологічні новинки.

Дітей українці порадують в основному навчальними, творчими іграми і конструкторами, машинками. Підлітки одержать в подарунок електроніку – мобільні телефони, спортивний інвентар/одяг, mp3 плеєри тощо.

Надія Йолкіна (УНІАН)