Уряд має намір підвищити посадовий оклад працівників бюджетної сфери з 1 грудня - Азаров

Уряд має намір підвищити посадовий оклад працівників бюджетної сфери з 1 грудня 2010 року.

Про це сьогодні повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як нагадав він, посадові оклади працівників бюджетної сфери першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки переглядались у цьому році вже 4 рази. «Сьогодні на уряд виноситься рішення стосовно чергового підвищення цього індикатора з 1 грудня», - відзначив М.АЗАРОВ.

Таким чином, за його словами, наприклад посадовий оклад бібліотекаря порівняно з початком року виросте майже на 100 грн. на місяць, вчителя вищої категорії – на 117 грн., лікаря-терапевта вищої категорії – на 125 грн. «Звертаю увагу, що це тільки посадові оклади, фактично збільшення буде більшим, бо практично всі працівники бюджетної сфери мають надбавки, доплати до посадових окладів», - відзначив прем’єр-міністр.