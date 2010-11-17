Дефіцит Пенсійного фонду становить 60 млрд. грн. – Азаров

Дефіцит Пенсійного фонду України на сьогоднішній день становить 60 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з журналістами центральних телеканалів і інформаційних агентств.

«Дефіцит Пенсійного фонду, я маю на увазі трансферти, які бюджет повинен направляти до Пенсійного фонду, щоб забезпечити виплату пенсій, досяг величезної за нашими масштабами цифри в 60 мільярдів гривень», – сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, «якщо додати сюди суму трансфертів, які отримує Пенсійний фонд за рахунок власних надходжень, і якщо так справа піде далі, то Пенсійний фонд скоро зрівняється з державним бюджетом».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, розмір дотацій Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26 млрд. грн., а вже наступного року може зрости до 37 млрд. грн.

За словами віце-прем`єра, для того, щоб скоротити дефіцит Пенсійного фонду України, уряд планує до 2012 року запустити другий і третій рівні пенсійного забезпечення.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою № 626 від 21 липня ц.р. затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.

Доходи ПФ у 2010 році заплановано в розмірі 165,686 млрд. грн., зокрема власні надходження – 124,815 млрд. грн.

При цьому витрати заплановано на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. передбачено за рахунок коштів державного бюджету.