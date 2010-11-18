Уряд з 1 грудня підвищить до 600 грн. оклад працівників бюджетної сфери

Уряд з 1 грудня підвищить до 600 грн. посадовий оклад працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, уряд вніс зміни в додаток 1 постанови №1298 "Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Керівникам установ, закладів і організацій бюджетної сфери доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок і премій. Реалізація цієї постанови буде здійснена в межах витрат, передбачених на ці цілі законом "Про державний бюджет України на 2010 р", що складає 189,5 млн. грн. на місяць.

Як повідомляв УНІАН уряд має намір підвищити посадовий оклад працівників бюджетної сфери з 1 грудня 2010 року.