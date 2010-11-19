Середня зарплата у Польщі виросла на 3,9%

Середня заробітна плата в секторі підприємств у Польщі в жовтні склала 3440,22 злотого (близько 1,2 тис. доларів за поточним курсом), що на 3,9% вище від показника жовтня минулого року.

Як повідомляє Головне управління статистики Польщі, зарплата в місячному численні виросла на 1,1%, після 0,1% зниження у вересні.

Опитані економісти РАР прогнозували зростання зарплат в річному численні на 3,8%, в місячному 1,1%.

На польських підприємствах минулого місяця працювало 5,375 млн. працівників, що на 2,1 більше, ніж роком раніше і на 0,2% більше показника вересня.

Аналітики прогнозували зростання на 2% і 0,2%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата у вересні в річному численні виросла на 3,7% після 4,2% зростання в серпні.

Довідка УНІАН. У січні середня зарплата в Польщі обвалилася на 11,5%, що експерти пояснили значним уповільненням зростання економіки в кризовому 2009 року, коли зростання ВВП скоротилося до 1,7% з 5% у попередньому.

У поточному році мінімальна місячна зарплата в країні, яку зобов'язані платити працедавці співробітникам, виросла на 3% - до 1317 злотих.