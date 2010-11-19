Фельдман вважає необхідним всенародное обговорення проекту Трудового кодексу

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає необхідним всенародне обговорення проекту Трудового кодексу України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, за його словами, всенародне обговорення проекту Трудового кодексу дозволить уникнути повторення тих конфліктних ситуацій, які мали місце при підготовці і розгляді Податкового кодексу України.

"Треба зробити висновки і не наступати на ті ж граблі", - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

У цьому контексті депутат зареєстрував у парламенті проект постанови ВР "Про всенародне обговорення проекту Трудового кодексу України", яким пропонує: опублікувати проект Трудового кодексу, прийнятий ВР у першому читанні, забезпечити умови його всенародного обговорення, проаналізувати результати обговорення і підготувати Кодекс, враховуючи отримані пропозиції, до розгляду у другому читанні.

У той же час О. ФЕЛЬДМАН висловив думку, що несприятливішого моменту для прийняття нової редакції Трудового кодексу, ніж зараз, важко собі навіть уявити, проте, з вирішенням цього питання затягувати не можна.

"З одного боку, влада повинна проводити структурні реформи, підвищувати ефективність виробництва, міняти норми трудових стосунків, які були закріплені чинним КЗПП ще в 1971 році. Без цього ні МВФ, ні ЄС просто не зрозуміють Україну. А з іншого боку - бізнес ще не відновився після кризи, політики-популісти вже в передчутті парламентських виборів 2012 року. Одним словом, прийняття нового Трудового кодексу може виявитися ще серйознішим випробуванням для української влади, ніж новий Податковий кодекс. Вихід один - зробити процедуру прийняття цього документу максимально прозорою і демократичною", - вважає депутат.