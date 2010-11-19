Генпрокурор ініціює посилення кримінальної відповідальності за невиплату зарплати

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА ініціював перед Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ посилення кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю та невиплату заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як зазначає В.ПШОНКА, злочини, передбачені статтею 172 (грубе порушення законодавства про працю) та частиною першою статті 175 (безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) Кримінального кодексу, законодавцем віднесені до злочинів невеликої тяжкості.

При цьому генпрокурор наводить дані, що за 9 місяців поточного року було розглянуто 1745 справ цієї категорії та постановлено обвинувальні вироки стосовно 901 особи. З них 798 осіб (88,5%) засуджено до штрафу і лише 2 особи - до реального позбавлення волі за сукупністю вироків, інших посадових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, не пов'язаної з позбавленням волі.

Разом з тим, констатує В.ПШОНКА, з року в рік кількість злочинів за фактами умисного ухилення від виплати зарплати та грубого порушення законодавства про працю не зменшується. За вказаний період у сфері оплати праці органами прокуратури порушено понад 2,1 тис. кримінальних справ, що на 14% (297 справ) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Отже, чинні межі покарань за злочини цієї категорії не досягають мети запобігання вчиненню нових кримінально караних діянь, наголоси керівник Генпрокуратури, висловивши переконання, що поряд з підвищенням рівня відповідальності у частині застосування виду покарання - позбавлення волі - необхідно посилити економічні санкції (штраф), передбачені статтями 172, 175 КК України.

У зв'язку з цим В.ПШОНКА звернувся до Президента В.ЯНУКОВИЧА як суб'єкта законодавчої ініціативи щодо внесення розробленого Генеральною прокуратурою України законопроекту на розгляд Верховної Ради України.

Зокрема, пропонується за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю передбачити штраф у розмірі до 8,5 тис. грн. або позбавлення волі на строк до двох років. Якщо такі дії вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, розмір штрафу зростатиме до 17 тис. грн., а позбавлення волі – до трьох років.

У разі умисної безпідставної невиплати зарплати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати більш як за один місяць на правопорушника очікуватиме штраф у розмірі від 34 тис. грн. до 51 тис. грн. або позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо такий злочин вчинено внаслідок нецільового використання коштів, розмір штрафу зростатиме до 85 тис. грн., а позбавлення волі – на строк до п'яти років, поінформували в Генеральній прокуратурі.