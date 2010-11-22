Саміт УКРАЇНА-ЄС схвалив План дій з відміни візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ у своїй заяві за результатами проведення саміту УКРАЇНА-ЄС, який відбувся сьогодні в Брюсселі.

"З надзвичайним задоволенням сьогодні можу оголосити про План дій для України з встановлення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян", - заявив, зокрема, президент Європейської Ради.