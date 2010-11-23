Банк «Хрещатик» спільно з фондом «Діти передусім» і Visa оголосили про запуск банківської картки з доброчинною програмою

Банк «Хрещатик» спільно з Добродійним фондом «Діти передусім» і Visa сьогодні на прес-конференції в УНІАН оголосили про запуск в Україні нової банківської картки з доброчинною програмою.

Як вказується в інформаційних матеріалах, розданих на прес-конференції, мета цієї програми - допомогти дітям, які найбільше потребують допомоги: сиротам, дітям, позбавленим батьківської опіки, дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей, а також талановитій творчій молоді - всім тим, хто знаходиться під опікою фонду «Діти передусім».

Так, оформивши доброчинну картку, українці дістають можливість без додаткових зусиль і значних фінансових витрат здійснювати регулярні доброчинні пожертвування на користь дитячого фонду і таким чином допомагати дітям.

Доброчинну картку Visa «Діти передусім» можна оформити в усіх відділеннях банку «Хрещатик». З кожної транзакції, здійсненої по карті, на рахунок Добродійного фонду відраховується відсоток від суми транзакції (0,5% або 1%) або фіксована сума (1, 3, 5, 10 гривень) – за вибором держателя картки Visa. Держателі зарплатних карток Visa «Діти передусім» також мають можливість відраховувати в Добродійний фонд 1 гривню з кожної транзакції при знятті наявних коштів у банкоматах банку.

Як повідомив голова правління банку «Хрещатик» Дмитро ГРИДЖУК, у рамках програми планується випуск доброчинних платіжних карток Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold і Visa Platinum. Усі клієнти банку «Хрещатик» також можуть здійснювати перекази зі свого карткового рахунку на рахунок Добродійного фонду через банкомати банку «Хрещатик». При цьому такі перекази здійснюються без сплати комісії, щоб кожна гривня прямувала на допомогу дітям.

«Ми знаємо, що в Україні дуже багато людей, які готові надати допомогу дітям, проте не завжди надати таку допомогу просто. Банк «Хрещатик» і платіжна система Visa створили простий і зручний інструмент, який допомагає будь-якій людині стати благодійником, проявити солідарність і співпереживання і зробити свій внесок у загальну справу допомоги знедоленим дітям», - зазначив Д.ГРИДЖУК.

«Девіз нашого фонду - слова Оскара Уайльда «Найкращий спосіб зробити дітей добрими – зробити їх щасливими, - сказав голова Наглядової ради Всеукраїнського добродійного фонду «Діти передусім» Олена АНТОНОВА. - Щасливе життя, повноцінний розвиток і благополуччя дитини - головна мета нашого фонду».

Вона зазначила, що завдяки картці Visa «Діти передусім» більше небайдужих людей мають можливість надати посильну допомогу дітям. При цьому предметом особливої гордості Visa є доброчинні картки Visa Affinity. Вони користуються великою популярністю в усьому світі, допомагаючи збирати суспільні кошти у допомогу різним некомерційним організаціям: навчальним закладам, різним фондам і спортивним комітетам.

«Для компанії Visa велика честь виступати партнерами в реалізації доброчинної програми на платформі банківської картки. Ми сподіваємося, що нові доброчинні картки Visa «Діти передусім» відкриють шлях до виховання масової культури приватної доброчинності, котра сьогодні тільки-но зароджується в нашій країні», - зазначила голова представництва Visa в Україні Світлана ГЕОРБЕЛІДЗЕ.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський добродійний фонд «Діти передусім» є доброчинною, недержавною, неприбутковою організацією, включену в Реєстр неприбуткових підприємств і організацій.

Фонд сприяє розвитку всіх видів освіти, поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих освітніх, культурних, спортивних і медичних установ. А також - допомагає дітям, які залишилися без батьківської опіки, і дітям з особливими потребами, підтримує талановиту та обдаровану молодь.