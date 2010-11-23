Угода між Україною та Ізраїлем про безвізовий режим набуде чинності 9 лютого 2011 року - МЗС

Угода між Україною та Ізраїлем про безвізовий режим набуде чинності 9 лютого 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, відповідно до угоди, громадяни України та Ізраїлю, які користуються дійсними паспортами громадянина або службовими паспортами, що дають право перетинання кордону, можуть в’їжджати на територію іншої держави, проїжджати через неї або перебувати на ній без отримання візи протягом 90 днів за строк, що становить 180 днів.

Разом із тим, громадяни України та Ізраїлю, які мають намір перебувати на території держави іншої сторони більше ніж 90 днів, або здійснювати трудову чи комерційну діяльність на її території, повинні отримати візу відповідно до законодавства держави в’їзду.

«Набрання чинності українсько-ізраїльською угодою про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами для виїзду за кордон або службовими паспортами України та Держави Ізраїль, сприятиме реалізації прав громадян України на свободу пересування, розвитку політичного діалогу, створює передумови для поглиблення двосторонньої співпраці в культурно-гуманітарній, науково-технічній, торговельній і туристичних сферах», - сказав О.ДИКУСАРОВ.