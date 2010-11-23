На наметах протестувальників на Майдані встановлені таблички “Приймальня народного депутата”

На наметах підприємців, які протестують на Майдані Незалежности, встановлені таблички "Приймальня народного депутата".

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від опозиції, щоб уникнути силової ліквідації наметового містечка, яке розбили на Майдані Незалежности в Києві підприємці, протестуючи проти Податкового кодексу, встановили на наметах написи: "Приймальня народного депутата".

У той же час, як стало відомо зі слів народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, усі наметові громадські приймальні належать депутатам Михайлу ВОЛИНЦЮ і Юрієві ГРИМЧАКУ, але, як зазначив А. ПАРУБІЙ, він теж готовий встановити на Майдані Незалежности свою громадську приймальню.

Як відомо, відповідно до чинного законодавства, ніхто не може пошкодити або знищити майно, яке належить народному депутатові. Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, уранці на Майдані Незалежности в Києві підприємці почали акцію протесту проти введення в дію Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою на минулому тижні. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада в центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийняте "у зв'язку з візитами іноземних делегацій з 21 по 24 листопада 2010 року.".

Проте, підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і покидати Майдан Незалежности.