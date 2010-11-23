Підприємці не припинятимуть акцію протесту, не дивлячись на рішення суду та дощ

Учасники акції протесту на Майдані Незалежности в Києві не мають наміру припиняти свою акцію, незважаючи на рішення суду і дощову погоду.

Про це журналістам заявив один з організаторів акції, зазначивши при цьому, що, зокрема, сьогодні вона триватиме до 22.00, оскільки, як відомо, відповідно до чинного законодавства масові заходи з використанням гучномовців і електронних підсилювачів звуку можна використовувати лише до вказаного часу.

Як повідомив в інтерв'ю журналістам у наметовому містечку на Майдані Незалежности член координаційної ради акції протесту Володимир ДОРОШ, підприємці в четвер звернуться до місцевих рад, щоб ті, у свою чергу, закликали Президента не підписувати новий Податковий кодекс.

Зараз біля пам'ятника на Майдані Незалежности перебувають близько 500 пікетників, переважна більшість з них одягнені в поліетиленові плащі, інші прикриваються від дощу парасольками.