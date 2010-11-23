Підприємці завтра продовжать акцію протесту проти підписання Президентом ПК

Підприємці на Майдані Незалежности в Києві завтра в режимі чергування продовжать акцію протесту проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили учасники акції протесту.

За їх словами, у той же час, на четвер, 25 листопада, запланована широкомасштабна акція за участю великої кількості людей.

На цей час у наметовому містечку підприємців спокійно, ніяких інцидентів не зафіксовано.

На Майдані перебувають народні депутати України Сергій МІЩЕНКО (БЮТ) і Андрій ПАРУБІЙ ("Наша Україна - Народна самооборона").

Організатори ще не отримали від старанної служби рішення суду про заборону проведення акції.

Крім того, підприємці купують теплі ковдри і матраци.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, уранці на Майдані Незалежности в Києві підприємці почали акцію протесту проти введення в дію Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою на минулому тижні. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада в центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийняте "у зв'язку з візитами іноземних делегацій з 21 по 24 листопада 2010 року.".

Проте, підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і покидати Майдан Незалежності.