Підприємці просять патріарха Кирила благословити Януковича на ветування ПК

Учасники акції протесту на Майдані Незалежності в Києві просять патріарха КИРИЛА, який перебуває з візитом в нашій державі, благословити Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА на ветування Податкового кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зі сцени на Майдані, звертаючись до глави РПЦ заявив один з учасників мітингу. «Я звертаюсь до патріарха КИРИЛА благословити Президента ЯНУКОВИЧА на рішучий крок, який називається вето Податкового кодексу», - сказав він.

При цьому люди, які стоять на площі підтримали його гучними вигуками.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, вранці на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податковим кодексом, прийнятим Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.