Заборгованість із зарплати працівникам ЖКГ планується погасити до 1 січня – МінЖКГ

Заборгованість із заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства планується погасити до 1 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«До 1 січня стоїть завдання повністю розрахуватися за боргами із зарплати й надалі вчасно виплачувати заробітну плату», - сказав він.

Міністр додав, що підприємство, яке заборгувало працівникам зарплату, самостійно не в силах погасити борги, тому необхідно, щоб кошти виділили місцеві органи влади.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що така домовленість досягнута з 90% органів місцевої влади, які на найближчих сесіях повинні ухвалити відповідні рішення.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із зарплати працівникам житлово-комунального господарства з початку цього року станом на 1 листопада знизилася на 32,7% - до 79,3 млн. грн.