Безробіття в Польщі збереглося на рівні 11,5%

10:16, 26 листопада 2010
Соцполітика
0

Безробіття в Польщі, найбільшій країні Східної Європи, що входить до Євросоюзу, в жовтні ц.р. другий місяць підряд становила 11,5%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомило Головне управління статистики (GUS).

Згідно з повідомленням, кількість зареєстрованих безробітних у 38-мільйонній країні на кінець минулого місяця становила 1 млн. 818,6 тис. чоловік, що на 6 тисяч чоловік більше, ніж у вересні, і на 74,6 тис. більше, ніж у жовтні минулого року.

За минулий місяць безробітними реєструвалися 283,1 тисяч людей, що на 12,3 тисяч менше, ніж у вересні, і на 9,9 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Роботодавці за цей же період задекларували намір звільнити 68,9 тисяч осіб порівняно з 53,1 тис. роком раніше.

Водночас зареєстровано 88,8 тис. пропозицій роботи проти 99 тис. заявок у вересні і 75,7 тис. у жовтні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні безробіття в Польщі, яка завдяки сезонним роботам знижувалася з березня поточного року, відновило зростання.

У лютому безробіття досягло найвищої позначки за останні шість років на рівні 13%.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі різко почало знижуватися після вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році, досягнувши в жовтні 2008 року рекордно низьких 8,8% після 20% шість років тому.

Кількість безробітних знову почала збільшуватися після початку світової фінансової кризи восени 2008 року.

Уряд Польщі очікує цього року безробіття на рівні 12 відсотків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter