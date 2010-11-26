Безробіття в Польщі збереглося на рівні 11,5%

Безробіття в Польщі, найбільшій країні Східної Європи, що входить до Євросоюзу, в жовтні ц.р. другий місяць підряд становила 11,5%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомило Головне управління статистики (GUS).

Згідно з повідомленням, кількість зареєстрованих безробітних у 38-мільйонній країні на кінець минулого місяця становила 1 млн. 818,6 тис. чоловік, що на 6 тисяч чоловік більше, ніж у вересні, і на 74,6 тис. більше, ніж у жовтні минулого року.

За минулий місяць безробітними реєструвалися 283,1 тисяч людей, що на 12,3 тисяч менше, ніж у вересні, і на 9,9 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Роботодавці за цей же період задекларували намір звільнити 68,9 тисяч осіб порівняно з 53,1 тис. роком раніше.

Водночас зареєстровано 88,8 тис. пропозицій роботи проти 99 тис. заявок у вересні і 75,7 тис. у жовтні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні безробіття в Польщі, яка завдяки сезонним роботам знижувалася з березня поточного року, відновило зростання.

У лютому безробіття досягло найвищої позначки за останні шість років на рівні 13%.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі різко почало знижуватися після вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році, досягнувши в жовтні 2008 року рекордно низьких 8,8% після 20% шість років тому.

Кількість безробітних знову почала збільшуватися після початку світової фінансової кризи восени 2008 року.

Уряд Польщі очікує цього року безробіття на рівні 12 відсотків.