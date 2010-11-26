Україна має звітувати про виконання антикорупційних умов для переходу на безвізовий режим з ЄС

Україна в середині 2011 року повинна надати звіт щодо виконання антикорупційних умов, передбачених плану заходів для запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили в Бюро з питань антикорупційної політики при Секретаріатів Кабінету міністрів України.

"Планом дій візового діалогу Україна - ЄС передбачено здійснення антикорупційних реформ та функціонування окремого і незалежного антикорупційного органу. Перший звіт щодо виконання Україною визначених першою фазою плану заходів щодо безвізового режиму має бути представлений орієнтовно в середині 2011 року", - зазначили в Бюро.

В Бюро з питань антикорупційної політики наголошують, що початок реформ у цьому секторі, перш за все, пов`язаний з введенням в дію з 1 січня 2011 року пакету антикорупційних законів, які були схвалені Верховною Радою України 11 червня 2009 року та подальшим прийняттям низки законопроектів, які наразі підготовлені та знаходяться на розгляді у Верховній Раді.

"Нові законопроекти передбачають вдосконалення процедур запобігання та протидії корупції, запровадження відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень, фінансовий контроль за доходами та видатками публічних службовців, врегулювання конфлікту інтересу, розширення участі громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції та інші". - повідомили в Бюро.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 14-й Саміт Україна – Європейський Союз схвалив План дій зі скасування візового режиму. Документ визначає технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу в напрямку запровадження безвізового режиму як довгострокової перспективи для короткотермінових поїздок громадян України.

Директор департаменту Європейського Союзу МЗС України Василь ФІЛІПЧУК 25 листопада повідомив, що План дій щодо безвізового режиму з Європейським Союзом планується виконувати у два етапи.

За словами В.ФІЛІПЧУКА, перший етап передбачає ухвалення необхідного законодавства, концептуальних та програмних документів у зазначених сферах. Другий етап План дій щодо безвізового режиму з ЄС передбачає здійснення практичних кроків з імплементації зазначених законодавчих і програмних документів.