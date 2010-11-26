В Україні зарплатні борги в жовтні скоротилися на 4,2%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у жовтні 2010 року скоротилася на 4,2% і на 1 листопада п.р. становила 1,284 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, з початку року заборгованість з виплати зарплати скоротилася на 12,9%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 листопада п.р. зафіксовано у трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 листопада п.р. становила 252,28 млн. грн. (з початку року скоротилася на 5,2%, у жовтні зросла на 0,9%), у Луганській – 114,523 млн. грн. (з початку року скоротилася на 13,5%, в жовтні – на 7,1%), в Харківській областях – 129,007 млн. грн. (з початку року зросла на 7,9%, у жовтні скоротилася на 7,3%), в Києві – 122,251 млн. грн. (з початку року скоротилася на 12,9%, у жовтні зросла на 0,7%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано у 5 областях України, а також у Севастополі.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 19 областях, АР Крим і в Києві.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 листопада п.р. зафіксовано у Чернівецькій області – 4,345 млн. грн. (з початку року скоротилася на 23,8%, у жовтні – на 3,3%), а також у Рівненській – 8,432 млн. грн. (з початку року скоротилася на 47%, у жовтні – на 12%), Івано-Франківської областях – 8,778 млн. грн. (з початку року скоротилася на 4,8%, у жовтні – на 5,3%) і Севастополі – 9,919 млн. грн. (з початку року зросла на 23,7%, у жовтні скоротилася на 5,1%) областях.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість з виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості із зарплаті на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.