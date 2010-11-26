Індекс реальної зарплати в Україні в жовтні знизився на 1,6%

Індекс реальної заробітної плати в Україні в жовтні 2010 року знизився на 1,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. індекс зріс на 9,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвище зростання індексу реальної зарплати в січні-жовтні цього року зафіксоване в Рівненській (14,6%), Волинській (13,8%) і Полтавській (13,7%) областях, найнижчий – в Києві (4%), Севастополі (6,5%) і Харківській області (7,4%).