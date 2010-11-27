Янукович та Азаров на Майдані Незалежності проводять зустріч з підприємцями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на Майдані Незалежності у Києві проводять зустріч з підприємцями – учасниками акції протесту проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після завершення участі у церемонії вшанування жертв голодоморів глава держави і прем’єр прибули на Майдан Незалежності.

В.ЯНУКОВИЧ з’ясовує позиції підприємців, щоб відпрацювати своє рішення відносно Податкового кодексу.

Янукович п’є чай з учасниками акції протесту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ п’є чай з учасниками акції протесту у наметі на Майдані Незалежності у Києві.

Зустріч глави держави із підприємцями – учасниками акції протесту проти набуття чинності Податковим кодексом триває вже більш як півгодини.

Підприємці запросили В.ЯНУКОВИЧА випити чаю до одного з наметів, де обладнана кухня, щоб продовжити розмову.

Триває обмін думками щодо Податкового кодексу, а також щодо механізму підвищення ефективності співпраці керівництва держави і підприємців з метою пошуку спільного рішення.