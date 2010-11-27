Янукович та Азаров на Майдані Незалежності проводять зустріч з підприємцями
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на Майдані Незалежності у Києві проводять зустріч з підприємцями – учасниками акції протесту проти Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, одразу після завершення участі у церемонії вшанування жертв голодоморів глава держави і прем’єр прибули на Майдан Незалежності.
В.ЯНУКОВИЧ з’ясовує позиції підприємців, щоб відпрацювати своє рішення відносно Податкового кодексу.
Янукович п’є чай з учасниками акції протесту
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ п’є чай з учасниками акції протесту у наметі на Майдані Незалежності у Києві.
Зустріч глави держави із підприємцями – учасниками акції протесту проти набуття чинності Податковим кодексом триває вже більш як півгодини.
Підприємці запросили В.ЯНУКОВИЧА випити чаю до одного з наметів, де обладнана кухня, щоб продовжити розмову.
Триває обмін думками щодо Податкового кодексу, а також щодо механізму підвищення ефективності співпраці керівництва держави і підприємців з метою пошуку спільного рішення.