Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій 12,7 млн. пенсіонерів у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат з 1 грудня 2010 року згідно із законом "Про Державний бюджет України".

Про це сказано в повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, перерахунок пенсій здійснений на підставі підвищення з 1 грудня рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 734 грн.