Рівень безробіття в ЄС дещо виріс

У жовтні 2010 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність зріс порівняно з вереснем з 10,0% до 10,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС- 27) у жовтні не змінився порівняно з вереснем і склав 9,6%.

У жовтні 2010 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (4,4%), Австрії (4,8%) і Люксембурзі (5,0%).

Найбільший рівень безробіття у жовтні 2010 року був в Іспанії (20,7%), Латвії (19,4% у другому кварталі) і Литві (18,4% у третьому кварталі).

За даними Євростату, в цілому у жовтні не мали роботи 15,947 млн. осіб в єврозоні і 23,151 млн. - в ЄС- 27.

У жовтні 2009 року рівень безробіття в єврозоні складав 9,9%, у ЄС- 27 - 9,4%.

Довідка УНІАН. У зону євро з 2009 року входять 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр і Словаччина.