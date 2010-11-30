Парламент схвалив законопроект про заборону реклами цигарок

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 303 народні депутати з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект пропонує заборонити, додатково до тих видів реклами, стимулювання продажу і спонсорство тютюнових виробів, які вже заборонені в Україні, такі види реклами і заходи стимулювання продажу і спонсорства тютюнових виробів: проведення заходів щодо безкоштовної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень і дегустації, обмін тютюнових виробів на тютюнові вироби або будь-які інші товари, роботи, послуги; використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; пропозиція або надання будь-якого прямого або непрямого відшкодування на придбання або використання тютюнових виробів; пропозиція або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, право на участь в будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов'язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання або участі в яких є придбання або вживання тютюнових виробів.

Також проектом закону передбачено встановити заборону на продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами; розміщення інформації про виробника тютюнових виробів і/або тютюнових виробах в місцях, де ці вироби реалізують або надають споживачеві, у тому числі на елементах устаткування і/або оформлення місць торгівлі, за винятком одного плакату розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, у якому надається текстова інформація про наявні в продажі тютюнові вироби і ціни на них; розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах і/або їх упаковці, у тому числі: малюнків і інших зображень, які не є частиною захищеної торговельної марки; адрес веб-сайтів, електронної пошти; вкладення в упаковку тютюнових виробів; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки тютюнових виробів;

Крім того, законопроект пропонує заборонити розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, у місцях проведення розважальних заходів, у місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах і устаткуванні; надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп'ютерних та інших ігор, розміщення інформації в мережі Інтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробів і тому подібне.

Цей список не є вичерпним і заборона стосується також інших заходів прямого і непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів і вживання тютюну.

Реклама тютюнових виробів буде дозволена лише в спеціалізованих виданнях тютюнової галузі і на спеціальних виставкових заходах, які проводяться виключно для виробників і гуртових продавців тютюнових виробів.