Кабмін затвердив перенесення робочих днів у 2011 році

Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2011 році.

Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

З метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та банківських установ) перенести в порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2011 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з: понеділка 7 березня - на суботу 12 березня, понеділка 27 червня - на суботу 25 червня.