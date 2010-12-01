ВР відмовилася стримувати ціни на продукти першої необхідності

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про заходи щодо стримування темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний проект постанови проголосувало лише 158 (при необхідних 226) народних депутатів із 424, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом передбачалося рекомендувати уряду розробити і запровадити у місячний термін порядок державного регулювання цін на продукти харчування першої необхідності, а також пропонувалося забезпечити постійний моніторинг цін на такі продукти на споживчому ринку.

Під час обговорення даного проекту постанови її автор Ольга БОДНАР (фракція БЮТ) наголосила, що цього року відбулося «безпрецедентне за останні роки зростання цін».