В Україні субсидії на сплату комунальних послуг призначили 1 млн. 132 тис. осіб

В Україні станом на 1 грудня субсидії на сплату комунальних послуг призначено 1 млн. 132 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА повідомив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що протягом листопада значно збільшилась кількість людей, які отримують житлові субсидії. Зокрема з серпня, коли почали призначати субсидії за новою схемою, цей показник збільшився у 5,4 рази. Так, у серпні кількість осіб, які отримували субсидії, становила 229,8 тис. За цей час за субсидіями загалом звернулися 1 млн. 665 тис. осіб, з яких 75% отримали право на субсидію. За словами В.НАДРАГИ, субсидії на сплату комунальних послуг переважно отримують пенсіонери.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня ц.р. уряд затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, якими передбачено нарахування субсидій працездатним громадянам у випадках, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу, і 10% – для непрацездатних громадян.