Каддафі просить у ЄС 5 млрд. євро на захист Європи від іммігрантів

Лівійський лідер Муаммар КАДДАФІ попросив у ЄС 5 млрд. євро для реалізації заходів, що зменшать потік нелегальних іммігрантів із Африки. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

За словами М.КАДДАФІ, якщо ці кошти не буде надано, Європа стане "чорною" й буде наповнена мусульманами. Свою заяву лівійський лідер зробив на саміті ЄС-Африка, що проходив у Тріполі. Нинішні економічні відносини Євросоюзу з африканськими країнами М.КАДДАФІ охарактеризував як "провал".

На що саме М.КАДДАФІ має намір витратити необхідну суму, в публікації газети не уточнюється, зазначає Лента.ру.

Як нагадує The Daily Telegraph, поки Лівія одержала від ЄС лише 50 мільйонів євро, щоб покращити умови утримання біженців, які прямують до Європи. Газета також повідомляє, що раніше Швеція відмовилася продати Лівії літаки, які можна було б використовувати для спостереження за іммігрантами.

М.КАДДАФІ також висловив невдоволення тим, що Євросоюз пов`язує укладення торгових угод і надання допомоги з розвитком вільного ринку й захистом прав людини в африканських країнах.

Від нелегальної імміграції з території Лівії особливо страждає Італія. В січні 2009 року на італійському острові Лампедуза близько 700 нелегальних іммігрантів вирвалися з центру тимчасового утримання й влаштували акції протесту.