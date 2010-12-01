РФ має намір провести переговори з Україною щодо залучення трудових мігрантів

Федеральна міграційна служба Росії має намір провести переговори з Міністерством праці та соціальної політики України щодо організованого залучення українських трудових мігрантів для роботи в Росії.

Про це сьогодні в Москві повідомив голова Федеральної міграційної служби (ФМС) Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Я перспективу взаємодії на цьому етапі бачу. Україна - це найважливіший міграційний партнер Росії. З України до Росії приїжджає найбільше іноземних громадян», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що велика частина з них приїжджає здійснювати трудову діяльність, і це цінується в Росії.

«Ми вважаємо, що створювати умови треба, починаючи з країни виїзду, щоб людина знала, куди вона їде й що вона робитиме, щоб вона знала про ті гарантії, які їй надаються, щоб це був зручний і цивілізований механізм», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що треба створити такі економічні умови, щоб це було вигідно й Росії, й Україні.

За його словами, йдеться про організоване залучення українських трудових мігрантів за допомогою спеціальної «структури».

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ підкреслив, що завдяки такому механізму здійснюватиметься допомога в пошуку легальної роботи.

«У такій ситуації людина їхатиме не кудись, а в конкретне місце», - сказав він.

«Я хочу почати діалог із Міністерством праці та соціальної політики України в цьому напрямку», - сказав К.РОМАДАНОВСЬКИЙ і додав, що планує з цією метою відвідати Київ 7 грудня.

Він повідомив, що Росія потребує щорічно залучення близько 5 млн. іноземних трудових мігрантів.

За його словами, можна прогнозувати, що наступного року на роботу до РФ із України приїде не менше 1 млн. осіб.