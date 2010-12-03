Сьогодні відзначається Міжнародний день інвалідів.

Генеральна асамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів у 1992 році. За даними ООН, на сьогодні у світі налічується близько 800 мільйонів інвалідів.

У грудні 2006 року ООН прийняла Конвенцію про права інвалідів, у 2008 році вона набула чинності. Конвенція націлює на сприйняття інвалідності як, в першу чергу, питання прав людини, а не тільки медичного забезпечення, благодійності або залежності від оточення.

Цей юридично обов’язковий для виконання міжнародний документ охоплює різні сфери, де можуть виникати перешкоди, такі як фізичний доступ до споруд, доріг та пересування, а також доступ до інформації за допомогою комунікаційних засобів. Від країн-учасниць очікується прийняття відповідного національного законодавства в сфері громадянських прав з метою покращення життя інвалідів.

У лютому 2010 року Україна завершила міжнародно-правову процедуру про приєднання до учасників Конвенції про права інвалідів. Для нашої держави документ набув законної сили 6 березня 2010 року.

В Україні на сьогодні діють закони «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів України», відповідні укази Президента та постанови Кабінету міністрів, Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Постановою Кабміну в 2007 році затверджене «Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда».