Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє впровадити європейські стандарти життя для людей з особливими потребами.

Про це йдеться у привітанні глави держави з нагоди Міжнародного дня інвалідів, оприлюдненому на його сайті.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що згідно з рішенням Організації Об’єднаних Націй 3 грудня у світі вшановують людей з особливими потребами.

“Хоча було б правильно не раз на рік, а щодня приділяти особливу увагу тим нашим землякам, яким важче, ніж здоровим людям, боротися з життєвими труднощами. І я, як Президент, поставив собі завдання – переламати систему байдужості в ставленні держави до інвалідів”, - зауважив він.

Президент пообіцяв найближчим часом прискорити роботу з імплементації норм Конвенції ООН про права інвалідів у вітчизняне законодавство.

“Ми впровадимо європейські стандарти життя для людей з особливими потребами”, - наголосив він.

Глава держави також пообіцяв особисто контролювати цей важливий процес, що йтиме, за його словами, паралельно із забезпеченням належних умов життя та духовних інтересів усіх наших співгромадян.

Президент підкреслив, що вважає одним із державних пріоритетів забезпечення соціальної адаптації інвалідів, їхнє максимальне залучення до багатогранного життя країни.

Також глава держави відзначив працю громадських організацій і об’єднань інвалідів та висловив сердечну вдячність усім, хто за покликом серця присвятив себе служінню людям з особливими потребами.

В.ЯНУКОВИЧ побажав співвітчизникам здоров’я, оптимізму і віри у подолання життєвих труднощів.