У Києві сьогодні пройде 18-й Благодійний різдвяний ярмарок

У Києві сьогодні, 4 грудня, відбудеться 18-й Благодійний різдвяний ярмарок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, традиційно святковий ярмарок, до якого залучаються посольства та іноземні представництва, акредитовані в Україні, організовує Міжнародний жіночий клуб Києва.

Цей захід проводиться щорічно і є одним з вагомих міжнародних акцій зі збору коштів для благодійної діяльності, спрямованої на допомогу дітям, жінкам з малозабезпечених українських сімей, дітям-сиротам та інвалідам.

Представники посольств, які беруть участь у ярмарку, продемонструють свої національні костюми, напої, кухню, кращі товари вітчизняного виробництва та багато іншого.

Україну на Різдвяному ярмарку представлятиме КП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв».

Ярмарок пройде у приміщенні Торгово-Промислової палати України (вул. Велика Житомирська, 33).

Як повідомлялося, торік за один день роботи Благодійного різдвяного ярмарку було зібрано понад 2 млн. грн., котрі передано для потреб малозахищених українців.