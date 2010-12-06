У Криму пройде експеримент із запровадження електронної соціальної картки

Рада міністрів АРК виступила з ініціативою щодо запровадження у Криму експерименту зі створення інформаційно-аналітичної системи регіонального управління та запровадження електронної соціальної картки.

Ініціативу, викладену в проекті постанови Кабінету vіністрів України, схвалили на засіданні Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства та гуманітарного розвитку, повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, віце-прем’єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА.

Таким чином, за словами В.ТИХОНОВА, до Києва, Харківської і Чернівецької областей, у яких раніше запланували проводити в 2010-2011 роках експеримент зі створення інформаційно-аналітичної системи регіонального управління та запровадження електронної соціальної картки, долучиться і Крим.

«Зусилля уряду спрямовані на удосконалення системи соціального захисту населення. Зверніть увагу, існуюча система сформована на основі системи соціального захисту населення УРСР, яка, звісно, не може відповідати потребам сьогодення. Необхідно виробити прозорий механізм видавання одержувачам соціальної допомоги компенсаційних і дотаційних виплат, а також запровадити централізований контроль за цільовим використанням коштів, що виділяються на соціальні цілі», - зауважив В.ТИХОНОВ.

У жовтні 2010 року уряд прийняв постанову «Про запровадження електронної соціальної картки».