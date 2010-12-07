У Києві заборгованість із зарплати скоротилася майже на третину

Сума боргу із заробітної плати у Києві за останні півроку скоротилась майже на третину - до 109 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на оперативні дані Головного управління соціального захисту, праці та зайнятості КМДА.

Зокрема, станом на 3 грудня 2010 року сума боргу із заробітної плати у Києві, в порівнянні з 1 червня поточного року (161 млн. грн.), скоротилась майже на третину, або на 52 млн. грн.

Кількість підприємств-боржників за період з 1 червня до 3 грудня цього року зменшилась більш ніж удвічі - на 178 одиниць, у тому числі: комунальних - на 94% (або на 50 одиниць), приватних - на 46% (або на 99 одиниць) та державних - на 44%, що становить 29 одиниць.

Найбільше підприємств-боржників саме державної форми власності - 41 підприємство з боргом у 65 млн. грн., а це 60% від усієї суми. 116 приватних підприємств заборгували 43 млн. грн. (39%), а 3 комунальних підприємства – 1 млн. грн. (1%).

«Погашення боргу із заробітної плати є сьогодні пріоритетним завданням. До кінця року ми маємо звести існуючу заборгованість на комунальних підприємствах міста до нуля. Потрібно вирішити усі проблемні питання, пов’язані з ліквідацією боргів, і віднайти відповідні кошти. У разі невиконання будуть прийняті відповідні кадрові рішення», – підкреслив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні на апаратній нараді КМДА.