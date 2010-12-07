В 2011 році рівень зростання зарплат перевищить інфляцію

Уряд планує, що у 2011 році рівень зростання заробітної плати перевищить рівень інфляції. Про це віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Наступного року – підвищення заробітної плати, пенсій, яке подолає хоча б те зростання цін, яке ми одержимо», - заявив віце-прем`єр.

Якщо це вдасться зробити, разом з низкою інших економічних реформ, то буде «прекрасний результат».

«Не сподобаємося, будуть проблеми в уряді, впаде наш рейтинг – що робити, Президент відправить у відставку, прийдуть нові люди, які одержать більший кредит довіри і далі рухатимуть Україну вперед», - відзначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з макроекономічним оглядом за листопад 2010 р., розміщеним на офіційному сайті Національного банку України, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011-2012 рр. очікується на рівні 4%, інфляція - близько 11%.

За інформацією Держкомстату, інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем п.р. становила 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%.