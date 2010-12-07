В Україні фактичне зростання зарплат у 2009/2010 рр. становило в середньому 12%

Фактичне зростання заробітних плат в Україні у 2009/2010 роках становило, в середньому, 12%, що нижче від заявлених у 2009 році планів (у середньому – 17%).

Про це йдеться в результатах «Огляду заробітних плат і компенсацій в Україні» за 2010 рік, який склала компанія «Ернст энд Янг», повідомили УНІАН у компанії.

Згідно з прогнозом, у 2010/2011 роках зарплати зростуть на 12-13%.

Як йдеться у звіті, фахівці групи Human Capital, одного з підрозділів «Ернст энд Янг», дають докладну інформацію про заробітну плату по більш ніж 200 посадам, структурі компенсаційних пакетів, а також політиці і практиці управління персоналом. Дослідження проводиться щорічно впродовж останніх 9 років, цього року його учасниками стали понад 160 компаній.

«Вже другий рік ми спостерігаємо відставання фактичного зростання заробітних плат від планованого рівня. При цьому підвищення зарплат хоча б для однієї категорії персоналу проводили 79% компаній, тоді як планували підвищувати заробітні плати в 2010 році тільки 45% компаній», – зазначила партнер, керівник групи Human Capital в «Ернст энд Янг» Ольга ГОРБАНОВСЬКА.

У 2010 році на перший план серед пріоритетів кадрової політики компаній вийшло навчання і розвиток персоналу, хоча компанії зазначають, що управління ефективністю, мотивація і стримування, як і раніше, залишаються актуальними.

За даним огляду-2010, близько 86% компаній-учасниць проводять навчання своїх співробітників. Середній бюджет на навчання персоналу знизився з 542 до 497 дол. США на одного співробітника на рік (у 2008 році цей показник становив 1000 дол. США).

За даними огляду, 25% учасників пропонували своїм співробітникам програми довгострокового стимулювання, 6% – можливість недержавного пенсійного забезпечення. У 2010 році до 23% зріс відсоток компаній, що надають позики своїм співробітникам. Також 92% компаній-учасниць надавали співробітникам у користування корпоративні автомобілі.

За даними огляду-2010, 84% компаній-учасниць надавали медичне страхування співробітникам (у 2009 році – 77%).

Дані огляду-2010 показують, що, визначаючи розмір заробітних плат у 2010 році, 88% компаній-учасниць керувалися ринковими показниками. До 71% скоротилося число компаній, які проводили підвищення зарплат на загальних підставах (у 2009 році – 80%).

«З урахуванням того, що цього року більше число компаній враховувало результати роботи компанії (в середньому 66% порівняно з 47% у 2009 році) і менше число учасників орієнтувалося на інфляцію (48% порівняно з 55%), очевидно, що не всі компанії могли дозволити собі компенсувати інфляцію при підвищенні заробітних плат, і орієнтиром у даному випадку виступали в першу чергу фінансові можливості компаній», – пояснює О.ГОРБАНОВСЬКА.

Слід зазначити, що цього року близько третини учасників (32%) запланували набір персоналу на 2010/2011 рік. В основному цей набір націлений на середню керівну і професійну ланку. У деяких галузях відсоток компаній, що набирають персонал по цих категоріях співробітників, досягає 70%. Це свідчить про активізацію ринку праці. Середній відсоток планованого збільшення кількості співробітників також дещо зріс, і становить близько 11-15% залежно від категорії співробітників.

Все більше компаній продовжують займатися набором персоналу самостійно (90% порівняно з 81% в 2009 році). Близько 70% учасників огляду зазначили, що користувалися послугами кадрових агентств (у 2009 році – 66%).