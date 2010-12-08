Пенсійна реформа найімовірніше передбачатиме підвищення пенсійного віку - Мінпраці

Пенсійна реформа, яку готує Кабінет міністрів України, найімовірніше передбачатиме підвищення пенсійного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра праці та соціальної політики Костянтин ВАЩЕНКО.

«Найвірогідніше, що підвищення пенсійного віку буде, але ще раз хотів би повторити, що не буде просто огульне підвищення, нічим не компенсоване і не збалансоване. Ми будемо шукати и шукаємо сьогодні можливості для того, аби знайти компромісне рішення і зацікавити людей», - сказав К.ВАЩЕНКО.

Він зазначив, що проектом пенсійної реформи передбачається поступове підвищення пенсійного віку на півроку щороку протягом десяти років.

К.ВАЩЕНКО також повідомив, що одна з ідей, яка обговорюється в рамках розробки пенсійної реформи, - це можливість прирівняти норму пенсійного забезпечення для вчителів, лікарів та працівників культури.

«У будь-якому разі, будь-який непопулярний крок уряд намагатиметься компенсувати речами, які дають можливість знайти компромісне рішення», - зазначив К.ВАЩЕНКО.

Зокрема, він зауважив, що в рамках підготовки реформи пенсійне забезпечення для різних категорій пенсіонерів обговорюватиметься з профспілками, а також представниками різних відомств.

Крім того, параметри пенсійної реформи будуть обговорюватися з Міжнародним валютним фондом. «Обов’язково будуть ще консультації з Міжнародним валютним фондом і спроби знайти компроміс по тих питаннях, де вони наполягають. Тому що загальна ситуація про підвищення пенсійного віку – це дійсно є вимогою, але мені здається, що вона не є жорсткою», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні розглянув проект закону щодо пенсійної реформи.

Як повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, уряд схвалив загальні підходи, викладені у проекті закону, який буде опрацьовано і після цього передано на розгляд Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Україна взяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як наголошується у Меморандумі між українською владою і МВФ, з метою розв’язання структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави взяло на себе зобов`язання розробити закон, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щороку, починаючи з 2010 року.

За даними газети «Дзеркало тижня», у рамках проведення пенсійної реформи підвищення пенсійного віку на п`ять років, тобто до 65, може стосуватися і чоловіків.

При цьому як компенсація не виключається можливість, наприклад, прирівняти до держслужбовців у пенсійних питаннях лікарів, вчителів та працівників культури. Обговорюється також пропозиція знизити пенсійний вік для жінок, які мають трьох і більше дітей, незважаючи на жорстко негативне ставлення до цієї ідеї з боку МВФ.

Крім того, жінкам у віці 55 років і вище, можливо, встановлять «дуже високу», як говорять експерти, доплату до пенсії за кожен додатково відпрацьований рік. Але питання теж поки остаточно не вирішене.