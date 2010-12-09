Кабмін скоротив фінансування разової допомоги ветеранам

Кабінет міністрів України скоротив витрати за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань» на суму 847,7 тис. грн., збільшивши тим самим фінансування бюджетної програми «Санаторне лікування ветеранів війни (окрім хворих на туберкульоз)» на аналогічну суму.

Це передбачено урядовим розпорядженням №2202-р від 8 грудня 2010 року, текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, скорочення витрат на щорічну допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань здійснюється у зв`язку з очікуваною економією бюджетних коштів.