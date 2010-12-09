Надходження до бюджету Пенсійного фонду в січні-листопаді зросли на 25%

За оперативними даними, в січні-листопаді 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 167 млрд. 317,9 млн. грн., що на 25%, або 33 млрд. 634,6 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду.

Згідно з повідомленням, власні надходження ПФ за звітний період склали 106 млрд. 544,5 млн. грн. – 97,9% плану. Сума власних доходів у січні-листопаді збільшилася на 19%, або 17 млрд. 37,3 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за січень-листопад 2010 року склали 174 млрд. 627,3 млн. грн.